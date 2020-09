Forte calor em Campo Grande faz prédio de Santa Casa "balançar"

No momento do ocorrido, foi acionada a equipe técnica e construtores da obra, para atestarem a segurança do prédio, que já foi liberado para voltar a funcionar na próxima segunda-feira (14) - (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Saiba Mais ATENDIMENTO RESTRITO Santa Casa restringe atendimento para casos de urgência

Funcionários da Santa Casa de Campo Grande passaram por um susto na manhã de ontem (11), após o prédio dar uma “sacudida” devido ao forte calor na Capital. O bloco que balançou é o de apoio administrativo, um dos mais novos.

A situação aconteceu por volta das 8h e 9h da manhã, e todos os funcionários foram retirados do local no momento do ocorrido.

Segundo a assessoria do hospital, os engenheiros responsáveis pela obra, informaram que o prédio tem estruturas metálicas e, com o calor, a estrutura "trabalhou", ocasionando a dilatação da mesma, gerando ruídos, descartando a possibilidade do prédio cair.

No momento do ocorrido, foi acionada a equipe técnica e construtores da obra, para atestarem a segurança do prédio, que já foi liberado para voltar a funcionar na próxima segunda-feira (14). Ninguém ficou ferido.