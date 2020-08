Santa Casa restringe atendimento para casos de urgência

Santa Casa de Campo Grande-MS - (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Campo Grande restringiu o atendimento do pronto socorro para casos de urgência e emergência e suspendeu os procedimentos cirúrgicos que não representem risco imediato de vida, por conta da situação crítica em manter os estoques adequados de materiais e medicamentos.

Foi visto que nos últimos meses, o hospital constatou que os consumos dos estoques se elevaram, principalmente pelo o hospital atuar na retaguarda de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) vindos do Hospital Regional, por exemplo, já que este restringiu a assistência aos casos do novo coronavírus.

Segundo o que disse ao site G1 MS, a diretoria técnica já informou oficialmente aos órgãos competentes sobre as restrições de atendimento e se compromete em assistir os pacientes com necessidades emergenciais. No entanto, assim que eles tiverem estabilizados, deverão ser transferidos para outros locais e assim fazerem a continuidade do tratamento.