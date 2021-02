Suplente Nelsinho, empresário diz estar pronto para dar continuidade ao trabalho dele no Senado

A possibilidade de o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional abre a possibilidade de o empresário José Chagas dos Santos, 67 anos, dono do Grupo JChagas, em Naviraí (MS), ocupar a vaga dele no Senado Federal - (Foto: Divulgação)

A possibilidade de o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional abre a possibilidade de o empresário José Chagas dos Santos, 67 anos, dono do Grupo JChagas, em Naviraí (MS), ocupar a vaga dele no Senado Federal por ser o 1º suplente. Em conversa com A Crítica, ele revelou que está pronto para assumir a vaga, caso se confirme a indicação de Nelsinho para o cargo, e, dessa forma, dar continuidade ao excelente trabalho realizado pelo titular.

"Estou feliz por duas razões. A primeira é porque cogitar o nome do senador Nelsinho para o Ministério é justo e comprova o grande poder de articulação dele, que realiza um excelente trabalho, se destacando na Comissão de Relações Exteriores do Senado e em outras ações como parlamentar. A segunda razão é que, com a chance de assumir uma vaga no Senado Federal, será uma honra poder contribuir com Mato Grosso do Sul, dando sequência ao ótimo trabalho do titular do mandato", declarou José Chagas com exclusividade ao Jornal A Crítica.

Nelsinho Trad e o empresário José Chagas

Líder do PSD no Senado, Nelsinho Trad é um dos nomes mais cotados para assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional, segundo o jornal Folha de São Paulo. A indicação está partindo do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que está com a intenção de ocupar o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e quer manter a imagem de independência em relação ao Governo de Jair Bolsonaro.

Trajetória

O empresário José Chagas integra a diretoria da Associação Comercial de Naviraí, da AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) e da Asmad (Associação Sul-Mato-Grossense de Atacadistas e Distribuidores). Filiado ao DEM, a possibilidade de trocar a sigla para engrossar as fileiras do PSD no Estado é grande e, caso venha a assumir a vaga de Nelsinho Trad, certamente mudará de partido.

Do trabalho na lavoura ao empreendedorismo em Naviraí e Sul do Estado, José Chagas, atualmente, emprega mais de 380 trabalhadores. Natural de Álvares Machado (SP), de uma família com 10 irmãos, ele passou a infância no Paraná e, na adolescência, os pais vieram desbravar as terras de Naviraí.

"Começamos o trabalho na lavoura. Eu sonhava em trabalhar no comércio, decidi vir para cidade e consegui um emprego de vendedor. Depois, vieram as oportunidades, me casei e com o apoio da minha esposa e da família dela, construímos o nosso patrimônio com investimentos em lojas e supermercado atacadista em Naviraí e também empreendimentos em Iguatemi e lojas em Dourados, onde temos o Supermercado Chama", revelou José Chagas.

Ele já foi vereador de Naviraí em 1996 e até concorreu para o cargo de prefeito, mas não conseguiu ser eleito. Sobre o convite para ser suplente de senador, José Chagas recorda que, na época, disse a Nelsinho que desejava contribuir para a região de Dourados e por Naviraí, além de fazer política bem feita. "Vi no projeto do Nelsinho a oportunidade de trabalhar por Mato Grosso do Sul", reforçou.

Pai de três filhos e avô de três netos, José Chagas conta com o filho mais velho, Fábio Chagas, para assumir a administração dos negócios e, com isso, ter fôlego para atender a comunidade. "Tenho três netos, poderia só cuidar deles, mas tenho a obrigação de retribuir aos municípios da Região Sul tudo o que conquistei nesses 47 anos de comércio", concluiu.