Nome do senador Nelsinho Trad é cotado para assumir Ministério

O senador Nelsinho Trad (PSD) - (Foto: Divulgação)

Líder do PSD no Senado, o senador Nelsinho Trad é um dos nomes mais cotados para assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Segundo o jornal, a indicação está partindo de Davi Alcolumbre (DEM-AP) está com a intenção de ocupar o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e quermanter imagem de independência em relação com o governo Bolsonaro.

Diferente do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Alcolumbre se popularizou nos últimos meses. O senador fez o seu sucessor Rodrigo Pacheco ganhar, enquanto Maia teve o seu candidato derrotado por Arthur Lira (PP-AL).

No último domingo (31), os 11 senadores do PSD escolheram, por unanimidade, o senador Nelsinho Trad para ser o líder da bancada do partido no Senado Federal.

O líder da bancada atualmente é o senador Otto Alencar e o PSD ocupa a vice-presidência com o senador Anastasia e a primeira secretaria com Sérgio Petecão.

O partido apoiou o candidato Rodrigo Pacheco à presidência do Senado Federal, que venceu ontem (1º) as eleições do Senado por 57 a 21 votos para a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet.