Senador Nelsinho Trad conquista mais R$ 38 milhões da União para MS

Pavimentação da BR-419, importante ligação entre as regiões norte e sudoeste do Estado.

O senador Nelsinho Trad conseguiu o empenho de R$ 38 milhões, na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, para obras em Mato Grosso do Sul que serão liberados ainda neste ano. Desses valores, R$ 20 milhões para o projeto da Rota Bioceânica e R$ 18 milhões vão atender a pavimentação da BR-419, importante ligação entre as regiões norte e sudoeste do Estado.

De acordo o senador Nelsinho Trad, por solicitação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o parlamentar apresentou a emenda da BR-419 e foi aprovada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já tem realizado as obras de pavimentação da BR-419 que ligam as regiões norte e sudoeste de MS. “Ao todo, serão pavimentados 224 quilômetros da BR-419 e o Dnit divulgou que 45% dos serviços executados para lote 1 (do km11 ao 66) foram finalizados, com aproximadamente 15 km concluídos e até dezembro vão entregar mais 20 km com a construção de mais duas pontes, totalizando quatro. Esses novos recursos darão maior celeridade às obras, reforçando o caixa para sua execução”, comentou o senador.

A BR-419 vai se interligar à rodovia BR-163 (em Rio Verde) e à BR-262 (Aquidauana). “Será uma nova rota turística e de escoamento da produção agropecuária de Mato Grosso do Sul. Estamos trabalhando em Brasília pelo desenvolvimento do nosso Estado”, destacou o senador Nelsinho Trad.

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica se tornou uma das principais bandeiras de atuação do senador Nelsinho Trad. Recentemente, durante a sabatina dos diplomatas Reinaldo Salgado e Paulo Roberto Soares Pacheco, para exercer os cargos de embaixadores, respectivamente, na Argentina e no Chile, o senador Nelsinho Trad divulgou a importância da Rota Bioceânica para esses dois países e ao Brasil e o quanto ambos poderão contribuir para a realização desse projeto.

“Mesmo após 12 horas de sabatinas, eu não deixo de divulgar a Rota Bioceânica”, comentou.

Assim, o parlamentar vem se empenhando para conquistar recursos federais. Há anos, segundo ele, existe o projeto da Rota Bioceânica, mas nunca se transformou em realidade. “Desta vez, conseguimos incluir emenda de minha autoria, no valor de R$ 20 milhões, aprovada pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e autorizada pelo Governo Federal”, escreveu em suas redes sociais.

Os R$ 20 milhões serão destinados para as seguintes obras do corredor bioceânico ,que atendem diretamente MS:

- Restauração com adequação de capacidade da BR-267, do km 577 ao km 678,10.

- Intervenções de adequação de plataforma da pista com implantação de 212.150 m² de acostamentos.

- Implantação de 10,62 km de faixas adicionais.

Segundo o senador Nelsinho Trad, o valor da emenda servirá para a contratação integral das obras de restauração com adequação de capacidade, adequação de inserções em nível; e restauração de pavimento da pista existente na Rodovia BR-267/MS, com licitação planejada para o mês de novembro de 2020. “Logo em breve, a Rota Bioceânica será uma realidade que vai atender o nosso país e, principalmente, para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul! Avante!”