Senador Nelsinho Trad batalha por mais R$ 91 milhões para Campo Grande investir em corredores de ônibus

O senador Nelsinho Trad (PSD) se reuniu nesta quinta-feira, em Brasília, com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães - (Fotos de Brasília: Assessoria da Caixa)

O senador Nelsinho Trad (PSD) se reuniu nesta quinta-feira, em Brasília, com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, para batalhar por mais R$ 91 milhões para Campo Grande.

Esse contrato do Programa Avançar Cidades, para obras de infraestrutura urbana nos corredores exclusivos de transporte coletivo da Capital, poderia ser liberado com os outros quatro contratos assinados nessa manhã que somam cerca de R$ 120 milhões de investimentos do Finisa e Pró-Cidades. Mas, havia uma pendência que o parlamentar sul-mato-grossense pediu a correção. “Solicitei à Caixa para anexar o novo projeto de lei, de número 32, de primeiro de setembro deste ano, que autoriza o município a fazer convênios com a Caixa e assim, autorizar o financiamento”, destacou o senador Nelsinho Trad.

Sem essa documentação, a Prefeitura de Campo Grande não teve a aprovação do contrato. “Estamos batalhando para que a tramitação seja agilizada, pelo menos a aprovação, e que a contratação seja após as eleições, como determina a legislação eleitoral”, disse o senador.

Assinaturas

Campo Grande já garantiu R$ 124 milhões de investimentos do Finisa e do Pró-cidades. Os quatro contratos foram assinados na Esplanada Ferroviária entre prefeitura e a Caixa. A assessora do senador Nelsinho, Cornélia Manes, que acompanhou articulações nos ministérios, representou o parlamentar na cerimônia.



Cerimônia em Campo Grande

O primeiro contrato assinado, de R$ 24 milhões, prevê revitalização da Avenida Bom Pastor (um corredor gastronômico). O segundo contrato, de R$ 45 milhões, vai assegurar asfalto para Rita Vieira e região (10 km recapeamento e 10 km drenagem). O terceiro é de R$ 27 milhões para renovação da frota, hoje com veículos da década 70, que terá 282 novos veículos.

O último contrato de quase R$ 30 milhões em investimentos para tecnologia. Serão colocadas as condições para fibra ótica e construção do centro de monitoramento da Agetran e da Guarda Municipal. “Estamos trabalhando por Mato Grosso do Sul”, enfatizou o senador em suas redes sociais.

O superintendente da Caixa, Moacir do Espírito Santo, discursou e informou que o senador Nelsinho Trad contribuiu para a aprovação e a liberação dos contratos dos Programas Finisa e Pró-cidades para todo o País. “Ele favoreceu não só Campo Grande, mas todos os estados brasileiros, quando fez articulação no Tesouro Nacional pela liberação dos recursos que estavam travados”, disse o superintendente.