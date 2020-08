Senador de MS irá integrar delegação de ajuda humanitária ao Líbano

Também descendente de libaneses, Nelsinho integrará comitiva ao Líbano a ser chefiada por Michel Temer - (Foto: Arquivo)

O senador Nelson Trad Filho (PSD-MS) será um dos integrantes da delegação brasileira que levará ajuda humanitária ao Líbano. O decreto que lista os representantes do governo federal foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira (10).

A missão será chefiada pelo ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), que foi convidado pelo atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro. Tanto Temer como Trad Filho são descendentes de libaneses.

Além dos dois políticos, vão viajar para Beirute:

- Almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

- Luiz Pastore, ex-senador pelo MDB-ES

- Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

- Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Ministério das Relações Exteriores;

- Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, representante do Exército Brasileiro;

- Elson Mouco Junior, publicitário do MDB e ex-assessor de Temer;

- Michael Pereira Flores;

- Ronaldo da Silva Fernandes;

- Luciano Ferreira da Sousa;

- Sebastião Ruiz Silveira Junior;

- Marcelo Ribeiro Haddad.

O grupo viaja amanhã, quarta-feira (12), e tem previsão de retornar ao Brasil no sábado (15). A permanência das autoridades no país do Oriente Médio pode ser prorrogada, se necessário.