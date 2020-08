Para Temer, 'palavras negacionistas' criaram problema políticos na pandemia

Para a avaliação de Temer, as divergências por força de palavras e sentenças criaram um clima instável no País - (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O ex-presidente Michel Temer afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, governadores e prefeitos estão cumprindo o seu papel no combate à epidemia do novo coronavírus no Brasil. Em entrevista à rádio CBN, Temer afirmou que "o momento exige uma ação conjunta", mas que as "palavras negacionistas de que não precisa fazer isolamento" não foram úteis e criaram alguns problemas políticos.

"Eu mesmo preguei, pela ciência, o isolamento social durante um bom período", disse o ex-presidente da República.

Para a avaliação de Temer, as divergências por força de palavras e sentenças criaram um clima instável no País.

Segundo Temer, o MDB, partido ao qual é filiado, não está no governo, mas tem tido um papel independente de colaborar com teses importantes para o País.

De acordo com o ex-presidente, o partido "tem votado muito positivamente em relação às medidas que o governo propõe, mas de maneira independente".