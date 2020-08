Presidente Bolsonaro irá à Corumbá e Nioaque na próxima semana durante visita ao Estado

O presidente Jair Bolsonaro - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deverá realmente incluir a cidade de Nioaque no seu roteiro de viagens que acontece na próxima semana em Mato Grosso do Sul. As informações foram obtidas com exclusividade pelo portal A Crítica após sugestão da equipe Serrana FM do Grupo Feitosa de Comunicação. O e-mail enviado a assessoria de imprensa do presidente, que mesmo sem dar muitos detalhes, confirmou que o chefe do Executivo tem agenda prevista em duas cidades de MS (Corumbá e Nioaque) na próxima terça-feira (18).

Na ocasião, Bolsonaro visitará o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque e, depois, acompanhará uma cerimônia de inauguração da Estação Radar de Corumbá, no aeroporto de Corumbá. O presidente serviu na corporação de Nioaque entre 1979 e 1981, quando ainda era tenente do Exército. Mas o ordem das visitas ainda não foi definida.

O objetivo do presidente “é andar pelo Brasil, conhecer os seus problemas, estar em contato com o povo brasileiro e mostrar também que eu sou a prova viva que esse vírus é uma realidade e você tem que encarar". Ele defendeu o cuidado com a população mais idosa ou com comorbidades, os grupos de risco.

A assessoria do Governo do Estado confirmou por enquanto apenas a inauguração da estação do radar em Cormbá, as 10h30min no dia 18. O credenciamento para a imprensa deverá ser aberto hoje.

Passagens

A última vez que o presidente esteve em MS foi em fevereiro de 2018, em Dourados. Na época, ele era deputado federal e já pré-candidato ao Planalto, durante reunião com produtores rurais, atacou as demarcações de terras indígenas e disse que, se eleito "não daria um centímetro de terra para índios".

Ele também veio a Mato Grosso do Sul em julho de 2017, quando foi a Nioaque, acompanhar a encenação tradicional da Retirada da Laguna, episódio da Guerra do Paraguai. Ele passou por Campo Grande, onde foi recebido por uma pequena multidão no Aeroporto Internacional.