Bolsonaro vem na próxima semana para MS pela 1ª vez após posse

O presidente Jair Bolsonaro - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul vai receber a visita do presidente Jair Bolsonaro na próxima terça-feira (18). Segundo informações da assessoria de comunicação do Governo do Estado, a confirmação é de que ele vai direto para Corumbá, a 352 km de Campo Grande.

Não é certeza de que o presidente passe por Nioaque, município onde viveu por três anos. Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado em que o presidente serviu fora do Rio de Janeiro, onde formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em 1977. O primeiro quartel que integrou foi o 21º Grupo de Artilharia de Campanha no RJ em 1978, e logo em seguida, foi transferido para o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque, onde serviu de 1979 a 1981.

Em outras ocasiões, o governador de MS, Reinaldo Azambuja (PMDB) já havia convidado Bolsonaro para fazer uma visita no Estado.