Paulo Corrêa assume interinamente Governo do Estado

A reunião ocorreu nesta manhã (26) - (Foto: Divulgação)

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), foi empossado interinamente na manhã desta terça-feira (25), a frente do Governo do Estado até o dia 30 deste mês. O ofício foi entregue pela procuradora do Estado e consultora Legislativa, Ana Carolina Alie Garcia, na sala de reuniões da Presidência da Casa de Leis.

O parlamentar assumirá a chefia do Executivo de forma interina porque o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) se encontra de férias e o vice-governador, Murilo Zauith (DEM), está com Covid-19. O pedido é assinado por Zauith e está em conformidade com os artigos 86 e 87 da Constituição Federal.

“Vamos continuar com o bom o trabalho do governado Reinaldo Azambuja. Quero agradecer o vice que me permite assumir o Estado nesses próximos 5 dias, e tentar desempenhar as funções que são necessárias para o Mato Grosso do Sul. Discurso bom é discurso curto. Vamos trabalhar. Muito obrigado!”, disse.

A agenda de Corrêa a frente do Estado já começa amanhã (27). “A agenda amanhã são três municipios. Vamos para Três Lagoas, apresentar obras em Chapadão do Sul e terminar as obras em Bonito”, destaca.



A reunião aconteceu nesta manhã (26)

O comunicado de afastamento do governador Reinaldo Azambuja de 25 de janeiro a 3 de fevereiro foi publicado no Diário Oficial da Casa de Leis no dia 17 de dezembro do ano passado. “Vou buscar cumprir minha missão da melhor forma possível e vou contar com a experiência do deputado Zé Texeira, que estará nos ajudando aqui na Casa”, acrescentou.