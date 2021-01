Presidente da Assembleia, Paulo Corrêa, assume como governador em exercício

O parlamentar Paulo Corrêa (PSDB), já inicia a função temporária nesta manhã às 11h. - (Foto: Divulgação)

Devido ao licenciamento oficial do governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), que está de férias desde segunda-feira (25), e do afastamento do vice-governador, Murilo Zauith (DEM), por estar em quarentena por conta do novo coronavírus, o presidente da Assembleia Legislativa (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), assumirá na manhã desta terça-feira (26/1) como governador em exercício.

O parlamentar assume o cargo porque é o primeiro na linha de sucessão previsto pela constituição estadual para assumir a chefia do executivo. Corrêa entregou a presidência da Assembleia às 9h para tomar possecomo governador em exercício nesta terça-feira (26) às 11h, no prédio da Governadoria. O 1º vice-presidente Eduardo Rocha (MDB) presidirá a Casa.

O presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), ficará no cargo até sábado, dia 30 de janeiro. Em comunicação encaminhada à ALEMS, o vice-governador Murilo informou que se estiver recuperado até esta data (30/1), pode voltar a assumir o Governo do Estado até o dia 3 de fevereiro, quando o governador Reinaldo Azambuja assume novamente a função de chefe do poder executivo estadual.

"Quero agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer o governador Reinaldo Azambuja e o vice-governador Murilo Zauith que me permite e me solicita que eu assuma o governo de hoje até o dia 30 de janeiro. Vejo isso como uma missão que estamos recebendo e vamos cumprir", disse Paulo Corrêa.

A agenda do governador em exercício desta terça-feira (26) ainda não foi divulgada. O deputado Paulo Corrêa tem uma grande história no MS e irá fazer a gestão em um momento importante para o Estado, em que estão chegando novas doses de vacinas contra Covid-19.