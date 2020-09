“Não sou contra o Bolsonaro, sou contra pessoas que fazem política suja”, diz prefeito de Rio Verde após polêmica

O prefeito Mário Kruger aparece exaltado no vídeo - (Foto: Reprodução)

Saiba Mais CONFUSÃO Prefeito de Rio Verde ameaça populares com revólver, é desarmado e acaba preso pela PM

Após se envolver em uma polêmica na tarde de ontem (19), o prefeito de Rio Verde de MT, a 204 km de Campo Grande, Mário Kruger, 68, afirmou que diferente do que foi divulgado, a sua reação não foi por conta da instalação do outdoor do presidente Bolsonaro na rodovia federal BR-163, que corta a cidade, mas sim pela “política suja que existe na cidade”.

“Eu não vou me eximir das responsabilidades, mas tem algumas coisas erradas que acontecem em Rio Verde quando se começa uma campanha política. Eu passava pela rua e eles estavam instalando o outdoor. Eu não sou contra o Bolsonaro, eu votei e sou a favor dele, inclusive no que diz respeito a andar armado”, afirmou o prefeito à reportagem do portal A Crítica. Kruger complementa que não estava bêbado e não tem o porte de arma, mas que vai buscar retirar a licença.

“Eu estava sozinho e fui completamente atacado, xingado e hostilizado. Não tinha como me defender contra um mutirão de pessoas. Repito: não sou contra o Bolsonaro, sou contra as pessoas que fazem política suja no município”, explica.

O prefeito reforça que já sofreu ameaças, inclusive quando colocaram uma granada em sua casa. “Uma vez colocaram uma granada na minha casa para me amedrontar. O exército teve que ir desativar. Mas eu não tenho medo. Tenho medo do castigo de Deus e não do homem. Eles estão sempre preocupados querendo me envolver em polêmicas para me desgastar”, defende o prefeito.

Entenda - De acordo com inúmeros vídeos que viralizaram nas mídias sociais na tarde de ontem, Mario Kruger envolveu-se em uma confusão com moradores que estavam instalando um outdoor a favor do presidente da República.

Segundo é possível verificar nas imagens, o prefeito chegou armado a local, dirigindo-se aos moradores que estavam instalando o outdoor às margens da rodovia federal BR-163, que corta a cidade. Ele tentou impedir que os populares colocassem a publicidade, quando foi contido por eles, que lhe tomaram o revólver.

No vídeo é possível ver o prefeito e os moradores bastante exaltados. Em uma das filmagens, um revólver passa pela mão de pelo menos três homens, antes de um deles retirar as balas, sendo que um deles chega a apontar a arma para o prefeito.

Mario Kruger é contido e colocado a força dentro de seu veículo, indo embora do local, porém, em outro vídeo, aparecem policiais militares prendendo o prefeito e o levando para a Delegacia da Polícia Civil. Porém, ele pagou a fiança e foi liberado para retornar para a sua residência, o que deixou os moradores irritados com o fato.