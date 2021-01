MDB escolhe Simone Tebet para disputar presidência do Senado

A senadora Simone Tebet - (Foto: Divulgação)

O MDB vai anunciar na tarde desta terça-feira (12) que escolheu Simone Tebet para ser candidata a presidente do Senado. Eduardo Braga (AM), também era avaliado como candidato do partido.

Simone é a atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e foi líder do MDB na Casa no ano de 2018. Ela já tentou concorrer à presidência em 2019, mas foi preterida em favor de Renan Calheiros (AL).

O anúncio da candidatura acontece após a recepção de dois novos filiados à bancada do MDB no Senado. Rose de Freitas (ES) e Veneziano Vital do Rego (PB) aumentam a bancada do partido de 13 para 15 senadores.

Simone tem reunião amanhã (13) com a bancada do Podemos (10 senadores). O principal concorrente da emedebista é Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que tem o apoio do PSD, PT, Pros, Republicanos, PL e PSC (32 senadores). Se conseguir os apoios almejados do Podemos e do PSDB (7 senadores), Simone teria um bloco de 32 senadores. Informações do Congresso em Foco.