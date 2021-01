Grupo 'Muda Senado' deve apoiar Simone Tebet na corrida pela cadeira da presidência do Senado

A senadora Simone Tebet - (Foto: Divulgação)

Com a sua suposta candidatura a presidência do Senado, a senadora de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (MDB), confirmou que o grupo Muda Senado deve apoiar a sua candidatura, se ela for a escolhida pela bancada do MDB para concorrer ao cargo. A decisão do MDB deve sair até o final da semana.

Em entrevista ao jornalista Arthur Mário, da Rádio Hora de Campo Grande, a senadora Simone informou que tem conversado com partidos como o Podemos, PSDB, PSD, PSL e Rede, que representam o Muda Senado, além do Cidadania.

“Ontem mesmo eu falei com o senador Jorge Kajuru, e ele disse que, se meu nome fosse escolhido, não tinha problema de repensar a candidatura dele e abrir mão de uma candidatura para me apoiar”. Segundo Simone, a conversa com o senador Kajuru faz parte de um diálogo de grupos. “A sinalização do Kajuru já é um sinal coletivo de que, se eu for escolhida, é mais fácil acompanhar o MDB”.

Em relação ao apoio do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao nome de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apoiado pelo atual presidente do senado, Davi Alcolumbre (DEM), a senadora enxerga como algo que possa ser novamente discutido e conversado. “Não vejo nenhum veto do presidente da república em relação a nenhum nome do MDB, justamente por não ter um candidato oficial”.

Estão no páreo dentro da bancada do MDB, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, e o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga. Amanhã outros dois senadores passam a integrar a bancada, aumentando para 15 o número de integrantes. O MDB é o maior partido do Senado e pelo critério da proporcionalidade partidária, deveria comandar a Casa.

Se eleita, Simone Tebet será a primeira mulher a ocupar a cadeira do Senado. Além disso, ela também abriu portas no cenário político feminino sul-mato-grossense, sendo a primeira mulher a assumir a prefeitura de Três Lagoas, e posteriormente, assumindo o cargo de vice-governadora do estado. Também é presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal). “O senado deve levar a sério candidaturas femininas. Eu vou com essa missão, de representar não só o estado, mas também as mulheres sul mato-grossenses. É por isso também que sou candidata à presidência do Senado”, finaliza.