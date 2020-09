Com alto número de candidatos, conheça o quadro de candidatos à prefeitura de Campo Grande

As eleições acontecem em novembro - (Foto principal: Edemir Rodrigues)

Quem se candidatou se candidatou, quem não, só daqui dois anos nas eleições de 2022. Chegou ao fim ontem (16) o prazo para os partidos definirem os candidatos à prefeitura de Campo Grande. Este ano é marcado pelo alto número de candidatos: 15 na disputa pela liderança da Capital.

Neste ano os candidatos serão eleitos de forma inédita, seja na forma de abordar a população, assim como na tomada de medidas de biossegurança por conta da pandemia do coronavírus. Assim, o primeiro turno será em 15 de novembro e em 29 do mesmo mês acontecerá o segundo turno. Então, com a alteração das datas das votações, os prazos eleitorais também foram redefinidos.

Confira quem está na briga para comandar a capital de Mato Grosso do Sul:

Pedro Kemp – (PT)

Em encontro municipal virtual nos dias 12 e 13 de junho, o PT (Partido dos Trabalhadores), em Campo Grande, escolheu o atual deputado estadual Pedro Kemp como pré-candidato à prefeitura da Capital para as eleições em novembro. A oficialização foi no último domingo (16).

Márcio Fernandes – (MDB)

A oficialização aconteceu na últuma terça-feira (15), por meio de uma convenção presencial em que o ex-governador André Puccinelli esteve presente. A candidata a vice na chapa é Juliana Zorzo.

Esacheu Nascimento – (Progressistas)

A convenção do partido Progressistas confirmou o nome de Esacheu Nascimento para concorrer à prefeitura de Campo Grande. Esacheu Nascimento tem 67 anos, é promotor de justiça aposentado e advogado. Nos últimos quatro anos, presidiu a Santa Casa de Campo Grande.

Loester Trutis – (PSL)

O Partido Social Liberal (PSL) oficializou no último domingo (14) em meio a polêmicas, a candidatura de Loster Trutis à prefeitura de Campo Grande. O anúncio aconteceu por meio de uma convenção virtual. A candidata a vice na chapa é Lilian Durães.

Marquinhos Trad – (PSD)

O atual prefeito de Campo Grande foi eleito em 2016 e agora disputa a reeleição. O Partido Social Democrático (PSD) oficializou na última terça-feira (15), a candidatura a reeleição de Trad.

Dagoberto Nogueira - (PDT)

Lançou oficialmente a sua pré-candidatura no mês passado. Ele deixou a presidência regional para entrar na eleição. O anúncio aconteceu no começo do mês por meio de uma convenção. A candidata a vice na chapa é Kelly Costa.

Guto Scarpanti – (Novo)

O Partido Novo oficializou na última quinta-feira (3), a candidatura de Guto Scarpanti à prefeitura de Campo Grande. O anúncio aconteceu por meio de uma convenção. A candidata a vice na chapa é Priscila Afonso.

Cris Duarte – (PSOL)

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) oficializou nesta quarta-feira (16), a candidatura de Cris Duarte à prefeitura de Campo Grande.

Sérgio Harfouche - (Avante)

Disputou as eleições de 2018 para o Senado Federal, foi o mais votado em Campo Grande, mas não se elegeu. Este ano, em novo partido, tenta a prefeitura da Capital ao lado de André Salineiro na vice.

Thiago Assad – (PCO)

Assad foi oficializado pelo Partido da Causa Operaria (PCO) na última terça-feira (15). O candidato a vice na chapa é Carlos Martins Júnior.

Marcelo Bluma – (PV)

Atualmente exerce a função de presidente estadual do diretório do Partido Verde – MS, além de ser Engenheiro e vai disputar a liderança por Campo Grande. Sua candidatura foi oficializada no último sábado (12).

Marcelo Miglioli – (Solidariedade)

Miglioli foi secretário de Infraestrutura no governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), disputou em 2018 para senador, mas não conseguiu uma das duas vagas. Foi oficializado na última terça-feira (15).

Paulo Matos - (PSC)

Matos é presidente estadual do PSC e atual pré-candidato do partido para concorrer à Prefeitura de Campo Grande. O A candidata a vice na chapa é Dani Duarte.

João Henrique Catan - (PL)

O Partido Liberal (PL) oficializou na última terça-feira (15), a candidatura de João Henrique à prefeitura de Campo Grande. O candidato a vice na chapa é Jayme Magalhães Júnior.

Sidnéia Tobias – (Podemos)

A delegada teve a candidatura oficializada pelo Partido Podemos na última quarta-feira (16). O candidato a vice na chapa é o professor Samuca Brasil.