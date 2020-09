Curso preparatório para candidatos às Eleições 2020 está com inscrições aberta

Estão abertas as inscrições para capacitação de pré-candidatos às eleições municipais 2020 - (Foto: Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para capacitação de pré-candidatos às eleições municipais 2020. O evento, que será realizado de maneira on-line, acontecerá no dia 23 de setembro e será aberto aos candidatos a prefeito e vice-prefeito, e também a vereador do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Escola Superior do Ministério Público de MS, juntamente com Escola Judiciária do TRE-MS (EJE-MS), e o Curso de Direito da UFGD são os organizadores do evento. Haverá certificação de 8h/aula.

O encontro será realizado pelo Google Meet das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Para obter mais informações e se inscrever no curso clique aqui