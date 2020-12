AO VIVO: TRE diploma candidatos eleitos em Campo Grande

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) - (Foto: Reprodução)

Com restrições e medidas de prevenção contra a covid-19, o evento de diplomação acontece na data de hoje (16) na sede do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) com a presença prefeito Marquinhos Trad (PSD), da vice-prefeita Adriane Lopes (Patri) e dos 29 vereadores eleitos.

A assessoria do Tribunal avisou que familiares, assessores e imprensa poderão acompanhar o evento pelo canal do TRE-MS no Youtube, assim como nas redes sociais da Câmara Municipal. A intenção é evitar aglomeração ou riscos de contágio do coronavírus, que teve aumento de casos no Estado.

Diplomados – Os 29 vereadores eleitos que serão diplomados: Tiago Vargas (PSD), Carlos Borges (PSB), José Jacinto de Luna (Podemos), João César Mattogrosso (PSDB), Juari Lopes (PSDB), Gilmar da Cruz (Republicanos), João Rocha (PSDB), Silvio Pitu (DEM), Riverton Francisco (DEM), Valdir Gomes (PSD), Otávio Trad (PSD), Roberto Avelar (PSD), Ademar Vieira Júnior (PSD) e William Maksoud (PTB). e Roberto Santana (Republicanos).

Além de Camila Jara (PT), Roberto Santana (Republicanos), Jamal Salém (MDB), Epaminondas Vicente (SD), Eduardo Miranda (Patri), Clodoilson Pires (Pode), Sandro Benites (Patri), Loester Nunes (MDB), Marcos Tabosa (PDT), Ayrton Araújo (PT), Victor Rocha (PP), Ronilço Guerreiro (Pode), Alírio Vilassanti (PSL), André Fonseca (Rede) e Delei Pinheiro (PSD) .



Mudança – Nesta quarta-feira (16/12) houve uma mudança na lista de diplomados. O candidato Delei Pinheiro (PSD) consiguiu “validar seus votos” que estavam rejeitados pela Justiça Eleitoral. No julgamento do recurso, o candidato teve decisão favoravél e assumiu a vaga de Dharleng Campo(MDB). Confira mais clicando aqui.