TRE-MS valida candidatura de Delei Pinheiro do PSD a vereador e Dharleng Campos pode perder vaga

Candidato do PSD conseguiu validar votos na Justiça - Reprodução

Após entrar na Justiça, o candidato a vereador pelo Partido Social Democrata (PSD), Delei Pinheiro conseguiu validar os votos na eleição deste ano e poderá assumir o cargo de vereador a partir de 2021, para o segundo mandato. De acordo com a decisão judicial, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) terá que recontar os votos. Diante deste cenário a candidata eleita Dharleng Campos (MDB) perde a vaga na Câmara Municipal. Mas o partido da vereadora já disse que deve recorrer da decisão.

O TRE-MS encerrou o julgamento do recurso na manhã de hoje, com seis votos a favor do candidato do PSD. Pinheiro teve sua candidatura rejeitada e os votos anulados, porque estava com o título cancelado, pois não fez biometria em 2018.

O candidato do PSD teve 3.760 votos na eleição para a Câmara e foi o quarto mais votado dentro do PSD, sendo assim eleito vereador em Campo Grande.

Com isso, a vereadora reeleita Dharleng Campos (MDB) é quem fica fora o páreo, já que foi a menos votada entre os parlamentares eleitos. A direção do MDB ja´afirmou que vai recorrer da decisão, para não perder a terceira cadeira na Câmara Municipal.