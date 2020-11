Por meio de vídeo, PM alega que já tomou as medidas cabíveis no caso de agressão em Bonito

O caso ganhou o País - (Foto: Reprodução)

O ocorrido em Bonito, a 295 km de Campo Grande, no dia 26 de setembro, fez com que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgasse um vídeo institucional alegando que já tomou todas as medidas legais que o caso requer, como dar o suporte a empresária que foi agredida pelo policial.

"A PMMS disponibilizou à senhora que aparece no vídeo, amparo psicossocial, através do Fundo de Assistência Feminina da Polícia Militar, ofertando-lhe todo apoio necessário neste momento", diz a voz feminina do vídeo.

Além do apoio a vitima, a Polícia Militar afirma que está tratando o caso com muita cautela. "Compreendemos o fervor que as imagens causam, elas fazem de um contexto mais amplo, que será investigado por meio de um inquérito. Temos tratado o caso com cautela e apresentando os fatos com transparência, atualizando os veículos de comunicação diariamente", diz.

Foi reforçado que todos os policiais envolvidos na agressão foram identificados e de maneira preventiva afastados das atividades operacionais, "garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório", finalizando que a ocorrência não exala a essência nem a formação doutrinária da Polícia Militar de MS.

O caso - O portal A Crítica noticiou no último dia 23, que o policial militar foi flagrado em vídeo de câmeras de segurança dando socos e chutes em uma mulher, dentro do quartel da Polícia Militar de Bonito. A mulher foi algemada em um restaurante na Vila Donária, em Bonito, no dia 26 de setembro de 2020, mas com as imagens divulgadas só ontem. Após ser colocada na viatura, foi levada ao quartel da PM onde ocorreram as agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos policiais, a mulher teria ameaçado o dono do estabelecimento. Porém, no mesmo registro consta que a mulher tem uma filha de 3 anos portadora de autismo e estaria reivindicando ser atendida para levar comida à criança. Foi lavrado que ela teria desacatado os agentes e que estaria embriagada, porém, nas imagens as agressões partem do policial.

No vídeo, o policial militar a empurra contra a parede fazendo com que ela bata as costas. A mulher tentou se defender, porém foi agredida com tapas e chutes desferidos pelo policial, que parou a agressão após uma policial mulher o impedir.

Após a agressão, a polícia registrou em boletim que ela teria sido presa por ameaça, dano, desacato e embriaguez. O polícial foi afastado e transferido para Campo Grande.

Confira o vídeo: