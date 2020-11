Mulher é agredida com socos e chutes por policial militar em MS

Mulher sendo agredida por PM - (Foto: DR MS Notícias)

Um policial militar foi flagrado em vídeo de câmeras de segurança dando socos e chutes em uma mulher, dentro do quartel da Polícia Militar de Bonito. A mulher foi algemada no restaurante Rustik, na Rua Dois de Outubro, Vila Donária, em Bonito, no dia 26 de setembro de 2020. Após ser colocada na viatura, foi levada ao quartel da PM onde ocorreram as agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos policiais, a mulher teria ameaçado o dono do estabelecimento. Porém, no mesmo registro consta que a mulher tem uma filha de 3 anos portadora de autismo e estaria reivindicando ser atendida para levar comida à criança. Foi lavrado que ela teria desacatado os agentes e que estaria embriagada, porém, nas imagens as agressões partem do policial.

No vídeo, o policial militar a empurra contra a parede fazendo com que ela bata as costas. A mulher tentou se defender, porém foi agredida com tapas e chutes desferidos pelo policial, que parou a agressão após uma policial mulher o impedir.

Após a agressão, a polícia registrou em boletim que ela teria sido presa por ameaça, dano, desacato e embriaguez.

Em nota, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul, conjuntamente com a Subseção de Bonito afirmou repudiar o ato perpetrado pelo agente público, que teria o dever de zelar pela segurança das pessoas, inclusive custodiadas como era o caso da mulher algemada dentro de um Órgão Público, e não partir para uma violenta agressão, sob qualquer pretexto que se possa alegar.

A OAB/MS também afirmou que o episódio deve ser severamente apurado.

*Com informações do portal MS Notícias