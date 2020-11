Policiais de MS em conjunto com os de SP e PR elaboram novo plano para capturar Cupertino

Cupertino está usando barba - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está em operação com as equipes de São Paulo e do Paraná para encontrar Paulo Cupertino, 49, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais no ano passado, após não aceitar o relacionamento da filha com o ator de "Chiquititas", do SBT.

Cupertino ainda não foi encontrado, e os agentes estão planejando novas buscas, pois a suspeita é que ele teria seguido de Naviraí para Ponta Porã, a 258 km de Campo Grande, com o seu patrão, Alfonso Helfenstein, também foragido.

Conforme já noticiado ontem (3) pelo portal A Crítica, o delegado Fábio Pinheiro Lopes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) contou que o foragido vivia uma vida simples no interior de Mato Grosso do Sul. As investigações apontam que ele ganhava R$ 800 trabalhando como auxiliar de serviços gerais em um sítio e vendia lanches para complementar o salário.

“Cupertino estava vivendo há um ano e um mês em um assentamento chamado Estrela Branca e trabalhava em um sítio que pertence a um piloto de avião, que também é criminoso. Alfonso Helfenstein é procurado no estado de Rondônia pelo crime de tráfico”, disse.

O acusado estava usando barba grande e máscara, e era conhecido como Sr. Manoel, e frequentava assiduamente uma barbearia, uma lotérica onde fazia apostas e até o posto de saúde da cidade, após conseguir emitir uma carteira no Sistema Único de Saúde (SUS).

O delegado explica que o policiais de Mato Grosso do Sul e a Polícia Federal estão na pista do paradeiro de Cupertino. “Mas agora nós conseguimos tirá-lo da zona de conforto. O nome falso que ele usava foi descoberto, ele está sem dinheiro e está andando pela rodovia com uma mala de mão. Nossa equipe, junto com a polícia do Mato Grosso do Sul e a Polícia Federal, está no encalço dele”, completou.

Cupertino tirou até documento falso

Ele foi incluído na lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. Paulo está foragido desde 9 de junho de 2019, quando atirou 13 vezes em Rafael e no casal João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50, no bairro da Pedreira, na zona sul.

Entenda o caso - Em junho de 2019, Paulo Cupertino Matias, de 49 anos, assassinou o ator Rafael Miguel, de 22 anos, e seus pais, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, de 50, na zona sul de São Paulo. Os três tinham ido à casa de Isabela Tibcherani, namorada de Rafael, para conversar com Paulo, pai da jovem, sobre o relacionamento do ator com sua filha, do qual ele não aceitava. O crime chocou o país.