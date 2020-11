Acusado de matar ator de "Chiquititas" vivia em MS e vendia lanches para complementar renda

Paulo Cupertino tirou até documento falso - (Foto: Divulgação)

O cerco está se fechando para o foragido, Paulo Cupertino, acusado de matar o ator da novela “Chiquititas”, Rafael Miguel e seus pais no ano passado. Sua última localização foi em Naviraí, a 364 km de Campo Grande.

O delegado Fábio Pinheiro Lopes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) contou que o foragido vivia uma vida simples no interior de Mato Grosso do Sul. As investigações apontam que ele ganhava R$ 800 trabalhando como auxiliar de serviços gerais em um sítio e vendia lanches para complementar o salário.

“Cupertino estava vivendo há um ano e um mês em um assentamento chamado Estrela Branca e trabalhava em um sítio que pertence a um piloto de avião, que também é criminoso. Alfonso Helfenstein é procurado no estado de Rondônia pelo crime de tráfico”, disse.

O delegado explica que o policiais de Mato Grosso do Sul e a Polícia Federal estão na pista do paradeiro de Cupertino. “Mas agora nós conseguimos tirá-lo da zona de conforto. O nome falso que ele usava foi descoberto, ele está sem dinheiro e está andando pela rodovia com uma mala de mão. Nossa equipe, junto com a polícia do Mato Grosso do Sul e a Polícia Federal, está no encalço dele”, completou.

Conforme o agente, o assassino está em movimento após saber que os policiais já estão na pista. “Nós descobrimos que Cupertino estava em Dourados. Uma equipe se deslocou para lá e chegou na quinta-feira, só que infelizmente ele havia fugido na terça-feira no período da tarde. Agora, nós estamos no encalço dele.”

Cupertino estava apresentando um visual bem desleixado há um ano e quatro meses como forma de despistar. De forma muito discreto, ele começou a sair no início da pandemia, quando se aproveitou da recomendação do uso da máscara para esconder parte do rosto. Também conversava muito pouco com as pessoas.

Paulo em foto recente divulgada pela Polícia Civil

O delegado ainda fez um alerta para quem está dando guarida para Paulo Cupertino. “Quem der proteção para ele vai responder por crime de proteção pessoal, que dá de 1 a 6 meses de cadeia. Ele é um criminoso, que matou uma família a sangue frio e tem que ir para a cadeia, que é o lugar dele”, finalizou.

Ele foi incluído na lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. Paulo está foragido desde 9 de junho de 2019, quando atirou 13 vezes em Rafael e no casal João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50, no bairro da Pedreira, na zona sul.

Em 19 de junho de 2020, a Justiça converteu o mandado de prisão temporária dele em preventiva. O assassino teria matado o ator e seus pais por não aceitar o namoro da filha com Rafael Miguel. Com informações do blog do jornalista José Luiz Datena.