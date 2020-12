Polícia de São Paulo vai até o Paraguai para localizar acusado de matar ator de 'Chiquititas'

Cupertino usava falsa identidade - (Foto: Divulgação)

Ainda não encontrado, a procura por Paulo Cupertino Matias, 48, segue intensa no Paraguai. A Polícia Civil de São Paulo foi até o país que faz fronteira com Mato Grosso do Sul para localizar o acusado de matar o ator da novela "Chiquititas", Rafael Miguel em junho do ano passado.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma equipe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) esteve em diligências na cidade de Liberación entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, após receber informação de que o acusado estava em uma fazenda na região.

O proprietário da fazenda foi interrogado pela polícia do Paraguai, mas detalhes não podem ser passados para não prejudicar os trabalhos, informou a SSP. O caso segue em investigação pelo DHPP.

No fim de outubro, alguns veículos de imprensa chegaram a informar que Cupertino havia sido preso em uma blitz de trânsito na cidade de Centenário do Sul, no interior do Paraná. A notícia, no entanto, foi desmentida pela polícia de São Paulo, que aligou que a PM do Paraná se equivocou na comunicação.

Como noticiado pelo portal A Crítica, Cupertino passou por pelo menos sete municípios de três Estados e se escondeu até semana passada em um sítio em Mato Grosso do Sul depois de matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem.