Cupertino passou por três Estados depois de matar ator de "Chiquititas" e pais de jovem

Ainda foragido, Paulo Cupertino Matias, passou por pelo menos sete municípios de três Estados e se escondeu até semana passada em um sítio em Mato Grosso do Sul depois de matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem.

Até o dia 27 de outubro, Cupertino trabalhou de oito a 15 meses em um curral na cidade de Eldorado, a 373 km de Campo Grande, onde cuidava do gado e era identificado como Manoel Machado da Silva. Para não ser reconhecido, usava máscara e apresentava uma aparência bem desleixada.

O delegado Fábio Pinheiro Lopes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) contou que o foragido vivia uma vida muito simples e que ganhava R$ 800 e ainda vendia lanches para complementar o salário.

Cupertino estava apresentando um visual bem desleixado há um ano e quatro meses como forma de despistar. De forma muito discreto, ele começou a sair no início da pandemia, quando se aproveitou da recomendação do uso da máscara para esconder parte do rosto. Também conversava muito pouco com as pessoas.

Cupertino estava trabalhando em um sítio - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou que Cupertino chegou a tirar título de eleitor falso em MS. A Corregedoria-Geral do TSE apura como Paulo conseguiu tirar o título com o nome falso.

O delegado explica que o policiais de ainda estão na pista do paradeiro do foragido. “Mas agora nós conseguimos tirá-lo da zona de conforto. O nome falso que ele usava foi descoberto, ele está sem dinheiro e está andando pela rodovia com uma mala de mão. Nossa equipe, junto com a polícia do Mato Grosso do Sul e a Polícia Federal, está no encalço dele”, completou.

Ele foi incluído na lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. Paulo está foragido desde 9 de junho de 2019, quando atirou 13 vezes em Rafael e no casal João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50, no bairro da Pedreira, na zona sul. Com informações do portal G1.