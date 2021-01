Passageiros de ambulância que ficou atolada, chegaram com fome e sede em hospital

Ambulância de UTI - (Foto: Reprodução)

Os passageiros que estavam na ambulância que ficou atolada à noite em uma estrada vicinal, chegaram no hospital com "muita fome e sede", segundo a nota divulgada pela Prefeitura de Naviraí nesta tarde (6). No caso da paciente que estaria com Covid-19, os médicos não constataram a doença. Todos foram liberados para voltar a Aral Moreira.

Conforme já noticiado pelo portal A Crítica, a estrada onde a unidade foi encontrada é uma rota alternativa entre Aral Moreira e Naviraí, mas devido às fortes chuvas da região, ficou completamente intransitável.

A previsão era de que a viagem de 203 km durasse no máximo três horas e meia, mas o veículo não chegou ao destino e forças da segurança pública passaram a fazer buscas por toda a região. Conforme o Departamento de Operações da Fronteira (DOF), no fim da noite de terça-feira (05), um índio passou pela estrada, viu a ambulância, conversou com os ocupantes e foi até uma fazenda, onde avisou o dono e este ligou para a polícia.e