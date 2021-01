Ambulância desaparecida em MS é encontrada atolada no trajeto

Ambulância desaparecida - (Foto: SEJUSP)

A Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul informou na noite de ontem (5) que as buscas pela ambulância desaparecida, a qual transportava 4 pessoas (motorista, médico, enfermeira e paciente) de Aral Moreira para Naviraí, ficou atolada à noite numa estrada vicinal.

A estrada onde a unidade foi encontrada é uma rota alternativa entre Aral Moreira e Naviraí, mas devido às fortes chuvas da região, ficou completamente intransitável. Um guincho do DOF está indo para a região para viabilizar a remoção da Ambulância.

O caso

Uma ambulância com quatro pessoas desapareceu na madrugada do dia 5, na BR-163. Segundo a Secretaria de Saúde de Aral Moreira, a ambulância saiu do hospital municipal Santa Luzia por volta das 23h33 de segunda-feira (4). A previsão é que a viagem até Naviraí durasse no máximo três horas e meia, mas o veículo não chegou ao seu destino. No momento da viagem chovia muito na região e a estrada é muito sinuosa.