Outro casal é executado em frente a lanchonete em Dourados

O casal foi executado na Rua José Valério dos Santos, no Parque das Nações II Plano, em Dourados - (Foto: Reprodução/Dourados News)

Um casal identificado como Glaucia Luciano da Silva, 29, e Heberton da Silva Barros, 33, foi executado na Rua José Valério dos Santos, no Parque das Nações II Plano, em Dourados. A mulher completaria 30 anos de idade nesta segunda-feira (14).

O casal tinha uma filha de quatro e outra de 12 anos, filha biológica apenas da mulher. Inclusive, ela e um primo estariam na frente da residência no momento do ocorrido. Segundo informações, as vítimas teriam ido levar a babá de 16 anos para casa e pararam para comprar leite em uma lanchonete na mesma rua.

Conforme as informações do Dourados News, o local estava fechado, quando os dois desceram de uma pick-up, VW/Saveiro e bateram na janela do estabelecimento. Neste momento, um desconhecido chegou a pé, se aproximou e efetuou vários disparos contra os dois. Foram apreendidas 18 cápsulas no local.

De acordo com informações policiais, a maior parte dos tiros foram efetuados na região da cabeça das vítimas. O homem caiu na calçada, bem em frente a lanchonete, e a mulher ficou caída na rua. O assassino fugiu a pé.

Antes de fugir, o autor ainda ameaçou a filha do casal e o primo, que estavam distantes uma quadra, além de ameaçar a babá da criança.

Segundo informações policiais, as vítimas já estavam sofrendo ameaças anteriormente porque seriam 'oposição' a uma facção criminosa, então, o crime pode estar relacionado a esse fato.