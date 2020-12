Homem que matou casal em frente a lanchonete, confessa ter sido ameaçado por uma das vítimas

O casal morreu em frente a uma lanchonete - (Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News)

Não demorou muito para que os policiais civis do Setor de Investigações Gerais de Dourados, a 198 km de Campo Grande, efetuassem a prisão no início da tarde de hoje (14) do homem que confessou ter executado Gláucia Luciano da Silva, 29 e Heberton da Silva Barros, 33 na noite de ontem (13) em frente a uma lanchonete no município.

Como já noticiado pelo portal A Crítica, o duplo homicídio aconteceu no bairro Parque das Nações II. O assassino alegou que teria sido ameaçado por Heberton e que, por este motivo, decidiu cometer o crime. Foram encontrados com o homem duas pistolas 9 mm e dois revolveres calibre 38.

Ele foi preso e encaminhado para 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade. Com informações do portal Dourados News.