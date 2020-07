Bandidos entraram de madrugada na agência e aguardaram desativação do alarme para render funcionários

Captura do momento em que os bandidos rendem o tesoureiro - (Foto: Reprodução)

O assalto que aconteceu na manhã de hoje (29) no Banco do Brasil de Nova Alvorada do Sul, a 121 km de Campo Grande continua sendo investigado pela Polícia Civil e ao conforme as imagens de segurança, os bandidos entraram na agência durante a madrugada e se esconderam no banheiro, onde aguardaram pela chegada dos vigilantes e do tesoureiro.

Eles teriam entrado pelos fundos da agência após arrebentar uma grade, e foram direto para um dos banheiros da agência. No momento em que os vigilantes e o tesoureiro chegaram e desligaram o alarme, foram imediatamente rendidos pelos quatro criminosos, que contavam com o apoio de mais integrantes do lado de fora e na entrada do município.

Câmeras de segurança, instaladas na entrada da cidade flagraram um Volkswagem Voyage prata usado pela quadrilha no crime.

A agência vai ficar fechada na manhã de hoje (29)

Todos os funcionários do local foram obrigados a se deitar no chão, enquanto o tesoureiro teve de abrir o cofre, que continha cerca de R$ 1 milhão, conforme informações do Alvorada News. Os servidores foram rendidos sob ameças de morte a se deitarem já que os envolvidos estavam fortemente armados, entre elas uma espingarda calibre 12.

Por meio de nota o Banco do Brasil alegou que e não informará o valor levado pelos suspeitos, mas, que está colaborando com as investigações. Ainda de acordo com a assessoria, a agência ficará fechada nesta quarta para atendimento ao público.