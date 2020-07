Sob ameaças de morte, bandidos invadem agência do Banco do Brasil horas antes de abertura

A agência foi assaltada nesta manhã (29) - (Foto: Gustavo Garcia/Alvorada Informa)

Quatro homens assaltaram a agência do Banco do Brasil de Nova Alvorada do Sul, a 121 km de Campo Grande na manhã de hoje (29). Os assaltantes teriam entrado na agência horas antes de ser aberta ao público.

Conforme informações do portal Alvorada Informa, o vigilante foi agredido e imobilizado pelos criminosos que tomaram o revólver do funcionário. Os servidores foram rendidos sob ameças de morte a se deitarem.

Os bandidos estavam fortemente armados, entre elas uma espingarda calibre 12. A Polícia Civil está no local juntamente com a perícia para colher informações sobre o assalto.