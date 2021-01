Novo presidente do TJ-MS, Carlos Contar, toma posse nesta sexta-feira

Novo presidente do TJ-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar, para o próximo biênio toma posse nesta sexta-feira (22/1). - (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (22/01), será realizada a posse administrativa da nova direção do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que conduzirá a Corte no próximo biênio.

Além do presidente, tomarão posse os eleitos para os demais cargos de direção do tribunal sul-mato-grossense os desembargadores Sideni Soncini Pimentel (Vice-presidente) e Luiz Tadeu Barbosa Silva (Corregedor-Geral de Justiça). Os novos integrantes da administração 2021/2022 do Tribunal de Justiça foram escolhidos na sessão do Tribunal Pleno do dia 21 de outubro de 2020.

Confira a solenidade acontece no Palácio Popular da Cultura, acompanhe: