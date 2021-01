Desembargador Paschoal entrega últimas obras como presidente do TJMS

Da Redação, com informações do TJMS

Prestes a encerrar sua gestão, na tarde desta quinta-feira (21), o Des. Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça de MS, entregou a obra de Drenagem, Infraestrutura e Urbanização da sede do órgão. - (Foto: Divulgação)

Prestes a encerrar sua gestão, na tarde desta quinta-feira (21), o desembargador Paschoal Carmello Leandro, presidente do Tribunal de Justiça de MS, entregou a obra de Drenagem, Infraestrutura e Urbanização da sede do órgão, uma das últimas realizadas ao longo de sua administração (biênio 2019/2020), trazendo mais comodidade e segurança aos servidores e atendendo pedidos da própria categoria.

No descerramento da placa estavam os juízes auxiliares da presidência do TJ, Fernando Chemin Cury e Atílio César de Oliveira Jr.; o diretor-Geral da Secretaria do TJMS, Marcelo Vendas Righetti, e o diretor da Secretaria de Obras, Daniel Felipe Hendges.

A presidência do desembargador Paschoal foi marcada por diversas ações em prol da melhoria do ambiente de trabalho, recursos tecnológicos e qualidade de vida dos magistrados, servidores e colaboradores. Ontem (20), por exemplo, o presidente entregou um novo projeto sustentável de uma horta solidária, cuja produção será doada aos funcionários terceirizados, além do cultivo de ervas como capim cidreira, que será utilizado para o preparo dos chás oferecidos aos desembargadores.

Na última sexta-feira (15), em visita ao Fórum de Campo Grande, o presidente entregou um moderno sistema de vigilância por câmeras (CFTV) com tecnologia IP, uma das mais atuais em termos de monitoramento de ambientes, inclusive com capacidade de reconhecimento facial.

Outro investimento em infraestrutura foi a reforma do prédio do Fórum de Campo Grande, cuja entrega da conclusão da obra ocorreu em dezembro de 2019. A reforma da edificação começou em novembro de 2018, visando solucionar problemas de segurança, de mobilidade interna e fluxos, além de adequação às normas de acessibilidade e melhorias de infraestrutura das instalações.

A obra garantiu a readequação de toda a área administrativa, permitindo maior otimização dos serviços e conforto para servidores e usuários.

Em julho de 2019, o presidente inaugurou o novo bicicletário para servidores e prestadores de serviços na Secretaria do TJMS. A estrutura do local é composta de vestiários e de um bicicletário, com suporte para até 18 bicicletas e 16 patinetes elétricos. Além disso, foi entregue também um refeitório, anexo à estrutura, ampliado para 35,50m², objetivando mais conforto e praticidade para todos.

Estas e outras ações foram desenvolvidas ao longo do biênio 2019/2020, quando, mesmo em meio ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, foi possível investir em ações de responsabilidade social e de melhorias que visam garantir um ambiente mais propício a uma prestação judicial mais eficiente e célere ao cidadão. E este ciclo encerra-se nesta sexta-feira, com a posse da nova administração do Tribunal de Justiça para o biênio 2021/2022.

Para ler o relatório do biênio, com todas as ações da administração 2019/2020, basta acessar clicar aqui.