Novo decreto restringe consumo de bebida alcoólica em locais públicos           

Fiscalização em conveniência - (Foto: Divulgação)

A partir desta terça-feira (11), até domingo (16), fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda, bem como nos espaços públicos e de acesso ao público, inclusive bares e restaurantes. O novo decreto, que deverá ser publicado ainda hoje no Diário Oficial do Município (Diogrande), visa coibir o avanço do novo Coronavírus.

A medida, definida em conjunto com Ministério Público, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Defensoria Pública e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), estabelece novas ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Além do novo decreto, ficou definida a intensificação das fiscalizações e permanência do Toque de Recolher das 21h às 5h.