Bebidas alcoólicas passam a ser proibidas em locais públicos de Campo Grande

Será proibido o consumo da "cervejinha" em locais públicos - (Foto: Divulgação)

A partir de hoje (11), até domingo (16), fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda, bem como nos espaços públicos e de acesso ao público, inclusive bares e restaurantes. O novo decreto, que deverá ser publicado ainda hoje no Diário Oficial do Município (Diogrande), visa coibir o avanço do novo coronavírus.

O pedido foi feito pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul diante dos resultados da fiscalização realizada durante 10 dias em bairros de Campo Grande pelos Promotores de Justiça que atuaram em força-tarefa juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que notaram o desrespeito ao toque de recolher e a aglomeração em bares e restaurantes, mesmo dentro do horário permitido, como já havia sido noticiado pelo portal A Crítica.

A medida, definida em conjunto com Ministério Público, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Defensoria Pública e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), estabelece novas ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Além do novo decreto, ficou definida a intensificação das fiscalizações e permanência do Toque de Recolher das 21h às 5h.