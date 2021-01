Em posse do TJMS, Reinaldo Azambuja destaca importância do Poder Judiciário no combate à pandemia

Ao participar na solenidade de posse da nova administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), na noite desta sexta-feira (22), o governador Reinaldo Azambuja destacou o “espírito de colaboração” do Poder Judiciário no combate à pandemia de Covid-19, que já infectou, só no Estado, mais de 155 mil pessoas e colocou fim a 2.771 vidas.

“Sob a orientação da ciência, do bom senso e da responsabilidade pública, trabalhamos juntos - todos os poderes - para equilibrar as medidas sanitárias e as condições necessárias e seguras às atividades econômicas em todo o Estado”, afirmou o governador. “Assim, buscamos o nosso maior objetivo: salvar vidas e garantir o ganha pão de cada sul-mato-grossense”, completou.

Em evento reduzido por causa da pandemia, realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, assumiram o comando do TJMS para o biênio 2021/2022 os desembargadores Carlos Eduardo Contar (presidente), Sideni Soncini Pimentel (vice-presidente) e Luiz Tadeu Barbosa Silva (corregedor-geral de Justiça). Deixou o cargo maior do Poder Judiciário Sul-Mato-Grossense o desembargador Paschoal Carmello Leandro.

“Como proposta objetiva, o que eu pretendo realmente trazer para o nosso Estado é uma questão de segurança e controle de qualidade. Então nós vamos buscar implantar isso, eu já tinha isso no meu gabinete, de forma individual, e quero trazer para todo o Tribunal de Justiça. Faremos através de um trabalho de consultoria, depois de auditoria externa, que nos certifique em relação a estas questões da segurança do trabalho e sobre qualificação”, ressaltou o presidente empossado, desembargador Carlos Eduardo Contar.

Durante a posse, Reinaldo Azambuja fez um panorama da situação de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, apesar das restrições impostas pela pandemia em 2020, o Estado possui o terceiro maior crescimento do País e contabiliza o maior investimento per capita do Brasil. “Nesse ano que findou, atraímos R$ 3,3 bilhões em novos negócios. 6,6 mil empresas abriram suas portas aqui. Geramos 11 mil novos empregos”, contou.

“Todo esse cenário positivo impulsiona o nosso otimismo: com a forte retomada do crescimento, vamos realizar um investimento recorde nos próximos dois anos. Já assinei, só neste começo de ano novo, R$ 2,8 bilhões em obras, com recursos próprios da Agesul”, acrescentou o governador.

Reinaldo Azambuja também agradeceu o trabalho desempenhado pelo desembargador Paschoal Carmello Leandro nos últimos anos, disse que acredita que a nova administração continuará a defesa intransigente das causas de Mato Grosso do Sul e avaliou que o novo comando do Tribunal fará uma gestão inovadora e produtiva.

Bruno Chaves, Subcom

Fotos: Chico Ribeiro