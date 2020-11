Em menos de um mês, novo temporal derruba árvores em Dourados

Os temporais não estão dando trégua para o município de Dourados, a 198 km de Campo Grande - (Foto: Das Ruas)

Os temporais não estão dando trégua para o município de Dourados, a 198 km de Campo Grande. A rápida chuva acompanhada de ventos na tarde de ontem (8) causou quedas de árvores, destelhamento de casa, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danificação de veículos.

Segundo o Guia Clima, da Embrapa Agropecuária Oeste, o temporal de ontem à tarde derrubou pelo menos 20 árvores em diversas regiões da cidade e deixou 25 bairros sem energia elétrica.

É o segundo temporal em menos de um mês, já que no último dia 26, a tempestade causou diversos estragos pela cidade, obrigado a prefeitura Délia Razuk a decretar situação de emergência pelo ocorrido. Na ocasião, os Dados do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste registrou que rajadas de vento chegaram na cidade a 46 km/h, sendo a mais forte do ano. No entanto, os 32.2 mm de chuva acumulados durante 2 horas e 40 minutos representaram o nono maior índice diário desde que 2020 começou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Dourados, Ademir Martins a Defesa Civil, Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) concentram esforços na desobstrução das ruas bloqueadas.