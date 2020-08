Dentro do app MS Digital, Mulher MS é mais uma ferramenta de enfrentamento à violência

Neste mês de agosto de 2020 a Lei Maria da Penha, criada para proteger vítimas de violência doméstica, completa 14 anos. - (Foto: Chico Ribeiro)

Com o mundo cada vez mais digital, as ferramentas tecnológicas vêm para facilitar ainda mais o dia a dia das pessoas nesse período de pandemia. O Mulher MS está entre as inúmeras funcionalidades do aplicativo MS Digital, desenvolvido para aproximar serviços públicos do cidadão e que conta com mais de 9 mil usuários cadastrados na plataforma.

O campo voltado à orientar e proteger a mulher sul-mato-grossense possui, até o momento, quatro opções disponíveis dentro do Mulher MS: Delegacias da Mulher, Combate a Violência, Sobre seus Direitos e Não Se Cale.



Algumas opções disponíveis no app

Ao selecionar o Delegacias da Mulher, é necessário selecionar uma das 17 cidades que possuem delegacias especializadas de atendimento. Ao selecionar Campo Grande, por exemplo, aparecem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CEAM) e a Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (1ª DEAM). O aplicativo disponibiliza para o usuário a opção de fazer uma chamada telefônica para o local ou direcionar para o endereço.

Agosto Lilás

A Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006) completou 14 anos de criação no dia 7 de agosto. A campanha nacional Agosto Lilás, veio para conscientizar e ampliar a divulgação da lei, elaborada para amparar mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial.

