Governo do MS cria ferramenta para combate à violência doméstica durante a pandemia

Por conta do isolamento social, a violência doméstica cresceu em todo o país durante período de pandemia - (Foto: Arquivo)

Com o registro do crescimento da violência doméstica em todo o país, os estados precisaram lançar estratégias para que as mulheres consigam fazer a denúncia e fugir das mãos do agressor. Em isolamento social, esse pedido de socorro fica mais difícil com o marido ao lado durante o dia todo.

Por conta dessa redução nas denúncias, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul tem buscado ações para auxiliar mulheres em perigo nesse período. Apenas em 2020, foram registrados casos de feminicídio todo mês no Estado. O pico aconteceu em maio, quando em apenas 30 dias quatro mulheres foram assassinadas. Até o fim de junho, um total de 16 mulheres foram mortas no MS somente neste ano.

O governo de MS lançou a plataforma “Não Se Cale”. O site funciona como uma ferramenta educacional. Lá, mulheres encontram dados atuais e informações sobre seus direitos.

Se você estiver sofrendo violência doméstica, na aba “Rede de Atendimento” é possível preencher um formulário que será encaminhado aos órgãos competentes. Mas é importante ressaltar que ele não funciona em caráter de emergência. Caso a mulher esteja em perigo é essencial buscar uma delegacia ou ligar 190 para acionar a polícia.

Mesmo com o surgimento dessas plataformas on-line, as redatoras e ativistas do UniversoDelas reforçam a importância de outras pessoas fazerem uma denúncia caso saibam de algum tipo de violência contra a mulher. Esse é um combinado entre elas, já que uma simples ligação pode salvar vidas. O número é 180 e a ligação é sigilosa, não é preciso se identificar. É possível ligar de um telefone fixo ou móvel, todos os dias, a qualquer hora.

Outra alternativa

Mato Grosso do Sul também aderiu a campanha “Sinal Vermelho”. Lançada em todo o país no dia 10 de junho. A mulher precisa fazer um X vermelho na mão e buscar a farmácia mais próxima. O atendente vai, de forma discreta, chamar a polícia através do 190. O farmacêutico serve apenas como um canal de comunicação, não será necessário se envolver no caso ou prestar depoimento.

A mulher ainda pode pedir socorro enviando uma foto da mão com um X vermelho para algum familiar. Qualquer pessoa que perceber uma mulher com esse sinal deve auxiliar, já que é um sinal de socorro sem precisar dizer nada. É importante ligar para a polícia e passar a localização. Seja voz para as mulheres em perigo e auxilie no combate à violência doméstica.