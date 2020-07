Buscas por turistas desaparecidos em Albuquerque entram no quarto dia

Momento em que funerária foi até Albuquerque para trazer o corpo para Corumbá/MS - (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros retomou no início desta segunda-feira (27) as buscas por dois turistas e piloto de barco desaparecidos desde a manhã de sexta-feira (24), no rio Miranda, no Distrito de Albuquerque, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, distante 65 quilômetros de Corumbá. Os dois pescadores seriam do sul do País e vêm com frequência pescar naquela região, onde mantêm um rancho.

No começo de ontem (26), um corpo de um dos três emergiu a uma distância de 500 metros de onde o barco em que estavam. Na área há forte correnteza e a profundidade é de mais de 12 metros. O corpo encontrado é de Dirceu Casagrande, de 66 anos. Os outros dois, que continuam desaparecidos, são João Militão, de 59 anos e Nelson Balbinot, de 65 anos.



Mergulhadores fazem buscas em área de forte correnteza e profundidade de mais de 12 metros

O barco que eles ocupavam foi localizado a 64 quilômetros do distrito, ainda na sexta-feira, em meio à vegetação às margens do rio, com a chave de segurança engatada e todos os coletes salva-vidas dentro.



Barco em que os turistas estavam foi encontrado na margem do rio Miranda, em MS — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Cinco bombeiros militares, dois de Corumbá e três de Campo Grande, fazem as buscas. A Capitania Fluvial do Pantanal, órgão subordinado à Marinha, removeu o barco dos turistas e está auxiliando na procura em superfície, realizada por cinco embarcações, em trecho de mais de 15 quilômetros da margem do rio Miranda. Familiares acompanham as buscas.