Um dos turistas catarinenses desaparecidos é encontado na região do Rio Miranda

As buscas pelos outros dois desaparecidos devem continuar amanhã (27) - (Fotos: Divulgação/Bombeiros)

Dirceu Casagrande, 66, um dos turistas catarinenses desaparecidos desde a última sexta-feira (24), foi encontrado sem vida na tarde deste domingo (26), flutuando na área do rio Miranda, no Distrito de Albuquerque, a 428 km de Campo Grande. A operação de buscas vem sendo realizada nos últimos três dias pela Capitania Fluvial do Pantanal, correspondente ao Comando do Sexto Distrito Naval, e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá. Os pescadores João Militão, 59, e Nelson Balbinot, 65, ainda não foram localizados.

O desaparecimento aconteceu no decorrer de uma pescaria, a embarcação foi encontrada na margem direita do rio, sob o barranco. O corpo da vítima emergiu cerca de 500 metros dali. No interior da barcaça havia os coletes salva-vidas intactos junto à chave encontrada na ignição. A região alvo para os mergulhos, além de possuir mais de 12 metros de profundidade, é assolada por intensas correntezas.

O barco foi retirado pela Capitania dos Portos que também está realizando a procura dos turistas, com o apoio de cinco embarcações, percorrendo mais de 15 km às extremidades do Miranda.