Bancários de Campo Grande vão realizar paralisação no Banco do Brasil na próxima sexta-feira

Agência do Parque dos Poderes - (Foto: Divulgação)

Bancários das agências do Banco do Brasil de Campo Grande vão realizar uma paralisação nesta sexta-feira (29) em protesto contra a reestruturação do banco. A proposta foi aprovada por 83,82% dos bancários do BB, da base do Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS e Região (SEEBCG-MS), que votaram. A votação ocorreu em assembleia virtual realizada ontem (25).

“O sindicato tem se mantido ativo nos protestos e tentativas de negociações com o banco, os prejuízos desse desmonte não atingem apenas os bancários, mas também toda a população que vai sofrer com o fechamento de agências e cortes de funcionários. Até então, nossas reivindicações não foram ouvidas pela direção do banco e, por isso, decidimos pela paralisação. Reforço a importância da participação de todos, pois o sindicato sozinho não tem força”, reforça a presidenta do SEEBCG-MS, Neide Rodrigues.

No último dia 15, o portal A Crítica noticiou que os diretores do sindicato realizaram um protesto no Banco do Brasil do Parque dos Poderes. A abertura da agência do Parque dos Poderes começou a partir das 10h.

Conforme a nota publicada no site do Sindicário, nada justificaria o desmonte do Banco do Brasil, “Uma instituição sólida e que, de 2016 a 2019, registrou crescimento, em termos nominais, de 122% no lucro líquido. No mesmo período, a receita de tarifas aumentou 22%, também em termos nominais. Enquanto isso, a direção do banco reduziu o quadro de funcionários cada vez mais”, declarou em nota.

Desmonte

Em todo o país, cerca de 4.200 bancários serão prejudicados por esta medida, de acordo com a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB).

O plano de reestruturação prevê o fechamento de 361 unidades do banco, incluindo agências, postos de atendimento e escritórios. Além disso, serão abertas duas modalidades de Plano de Demissão Voluntária (PDV) que têm por meta dispensar 5 mil trabalhadores em todo país. As mudanças podem atingir 1.091 bancários da base do SEEBCG-MS.