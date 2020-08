No dia do aniversário de 120 anos, Ponte Preta empata com o Brasil de Pelotas

No dia que completou 120 anos de história, a Ponte Preta não conseguiu dar a primeira vitória na Série B do Brasileiro de presente para o seu torcedor e ficou no empate com o Brasil de Pelotas, por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio Bento Freitas.

Os dois times continuam sem vencer após a segunda rodada. O Brasil de Pelotas acumulou o segundo empate, após ficar no zero a zero fora com o Cuiabá, enquanto a Ponte Preta somou seu primeiro ponto após derrota para o América-MG por 1 a 0.

O primeiro tempo deixou muito a desejar. Mesmo jogando fora de casa, a Ponte Preta tinha mais posse de bola, mas não conseguia passar pela marcação do Brasil, que se defendia com todos os jogadores para trás do meio-campo.

A chegada mais perigosa foi paulista. Apodi cruzou e Bruno Rodrigues cabeceou ao lado do gol. Já João Paulo cobrou falta por cima do travessão. Na única chegada do Brasil, Gegê chutou fraco nas mãos de Ivan.

A Ponte voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e abriu o placar aos 15 minutos em cobrança de pênalti de Bruno Rodrigues após o árbitro assinalar toque na mão de Lázaro, gerando muita reclamação dos jogadores gaúcho.

Com as substituições feitas por Hemerson Maria, o time gaúcho cresceu e quase empatou com Gabriel Poveda e Luiz Henrique, que acertou o travessão. Na sequência, Bruno Rodrigues teve a chance de matar o jogo e perdeu uma chance clara.

O castigo viria aos 38 minutos. Lázaro subiu mais que todo mundo após cobrança de falta e deixou tudo igual. Antes, Gabriel Poveda havia acertado a trave de Ivan. Nos minutos finais, a Ponte tentou o gol da vitória, mas amargou mesmo o empate.

O Brasil de Pelotas volta a campo no sábado, contra o Oeste, às 16h30, no Bento Freitas, em Pelotas. Na sexta-feira, a Ponte Preta recebe o Vitória, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os dois jogos são válidos pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 PONTE PRETA

BRASIL DE PELOTAS - Rafael Martins; Lázaro, Leandro Camilo e Heverton (Mateus Mendes); Maicon Silva (Gabriel Poveda), Gustavo Cazonatti (Rodrigo Ferreira), Bruno Matias, Sousa, Gegê (Luiz Henrique) e Bruno Santos; Dellatorre (Jarro). Técnico: Hemerson Maria.

PONTE PRETA - Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Rayan e Ernandes; Dawhan, Luis Oyama, Camilo (Moisés) e João Paulo (Bruno Reis); Bruno Rodrigues e Zé Roberto. Técnico: João Brigatti.

GOLS - Bruno Rodrigues, aos 15, e Lázaro, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Mayron Frederico Novais (MA)

CARTÕES AMARELOS - Delatorre, Sousa e Gustavo Cazonatti (Brasil de Pelotas); João Paulo, Ivan e Dawhan (Ponte Preta)

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).