Em final eletrizante, Athletic Bilbao elimina Betis e está na semi da Copa do Rei

O Athletic Bilbao está na semifinal da Copa do Rei. Em um final de partida sensacional, o time basco eliminou o Betis, em Sevilha, na disputa de pênaltis, após empate no tempo normal por 1 a 1. O gol da igualdade foi conquistado aos 48 minutos do segundo tempo. Com a classificação, o Athletic Bilbao se juntou a Sevilla, Barcelona e Levante.

Em um jogo muito disputado, as grandes emoções ficaram reservadas para os minutos finais. O Betis abriu o placar aos 39 minutos da etapa final, após bela virada de Juanmi. O goleiro Simon foi mal no lance.

O gol de empate do Bilbao veio nos acréscimos. Depois de levantamento feito da esquerda por Inigo Martinez, Raul Garcia, em bela cabeçada, igualou o placar.

Após novo empate sem gols no tempo extra, o goleiro Simon se recuperou da falha no primeiro gol, ao defender as cobranças de Canales e Juanmi, que praticamente cobraram no centro da meta. O Athletic acertou as quatro cobranças.