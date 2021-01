De virada, Barcelona vence Rayo Vallecano e vai às quartas da Copa do Rei

Com mais sofrimento do que se imaginava, o Barcelona avançou às quartas de final da Copa do Rei. De virada e liderado pelo craque Messi, derrotou o Rayo Vallecano por 2 a 1, no estádio de Vallecas, em Madri. Os três gols da partida saíram no segundo tempo.

O Barcelona já havia enfrentado dificuldades na fase anterior da Copa do Rei, quando só tinha conseguido eliminar o Cornellà, da terceira divisão espanhola, na prorrogação. Dessa vez, diante de uma equipe do segundo patamar, não precisou ir tão longe. Mas chegou a estar em desvantagem.

Com a virada, o Barcelona venceu pela 14.ª vez consecutiva o Rayo Vallecano, para quem não perde desde 2002. E pode ter a Copa do Rei como melhor chance de título na temporada, pois se é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol, já viu Real Madrid e Atlético de Madrid serem eliminados da competição mata-mata.

O jogo marcou a volta de Messi ao Barcelona. Expulso na final da Supercopa da Espanha, vencida pelo Athletic Bilbao, desfalcou a equipe nos dois compromissos seguintes. De volta, se tornou o atleta do clube com mais duelos disputados na Copa do Rei - 76.

Os times fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. O Barcelona foi mais presente no campo de ataque, acertou três vezes a trave adversária e deu trabalho ao goleiro Dimitrievski, que realizou defesas difíceis. Já o Rayo Vallecano apostou bastante nas jogadas aéreas, mas não foi perigoso.

Na segunda etapa, porém, conseguiu surpreender. Aos 17 minutos, Alvaro García avançou pela direita até a linha de fundo e cruzou para trás. Na pequena área, Neto não conseguiu segurar a bola com firmeza. E ela sobrou para Fran García, com o gol vazio, empurrar às redes.

Mas aí Messi começou a aparecer. Criou a jogada em que De Jong marcou em impedimento e igualou o placar aos 23 minutos. De Jong acionou Griezmann, que entrou na área e passou para Messi, que bateu para o gol. Depois, aos 35, Messi achou Jordi Alba, que tocou para De Jong, de dentro da grande área, finalizar, garantindo o Barcelona nas quartas de final da Copa do Rei.

OUTRO JOGO - Também nesta quarta-feira, no Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla venceu fácil o Valencia, por 3 a 0. Os gols saíram na etapa inicial. Luuk de Jong marcou aos 20 e aos 33 e Ivan Rakitic fechou o placar aos 38 minutos.