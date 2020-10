Sob aplausos e comemorações, Shopping China reabre suas portas em Pedro Juan Caballero

Shopping China atrai muitos brasileiros - (Foto: Divulgação)

Após quase sete meses fechados, o Shopping China de Pedro Juan Caballero, a 323 km de Campo Grande, reabriu nesta segunda-feira (5). Quem chegou no shopping de importados foi recebido com muita música e aplausos.

Mesmo com a indefinição da reabertura da fronteira, o Shopping China anunciou o seu funcionamento no primeiro dia do mês. O shopping de importados estava fechado desde março, como forma de evitar a proliferação da Covid-19 no País que recebe muitos brasileiros.

Com o fechamento no começo do ano, a direção do grupo afirmava que a medida foi tomada levando em conta a declaração da OMS (Organização Mundial de Saúde) de uma pandemia devido ao coronavírus. Desde então a loja estava turbinando o atendimento de forma on-line.

O diretor, Felipe Cogorno Álvarez, contou que a empresa está adotando todas as medidas de segurança e seguindo o protocolo do Ministério da saúde do Paraguai. “Estamos com equipamentos de última geração e sinalização, para que os clientes possam ficar longe um dos outros, a nossa loja é muito ampla”, explica.

Segundo Cogorno, pelo tamanho da loja não há um limite estipulado de pessoas por enquanto neste primeiro momento de abertura. “A loja e o estacionamento são amplos, as pessoas vão lavar as mãos antes de entrar, com sabonete e álcool em gel”, salienta.

Felipe conta ainda que o fechamento gerou um prejuízo que ultrapassa milhões de dólares, com data de validade curta, o setor de comestíveis, vitaminas, suplementos e chocolates precisaram ser doados. “Agora é um momento de retomada ao comércio com mais entusiasmo e produtos novos que foram importados durante a pandemia”, disse.

São três lojas da marca: em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), em Salto Del Guairá, vizinha de Mudo Novo (MS), e Ciudad Del Este, separada de Foz do Iguaçu (PR) pela Ponte da Amizade.