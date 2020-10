Após quase sete meses fechado, Shopping China anuncia reabertura

Shopping China atrai muitos brasileiros - (Foto: Reprodução)

Mesmo com a indefinição da reabertura da fronteira, o Shopping China anunciou a sua reabertura para o próximo dia 5. O shopping de importados está fechado desde março, como forma de evitar a proliferação da Covid-19 no País que recebe muitos brasileiros.

No último dia 15, o ministro da Saúde do Paraguai, Júlio Mazzoleni, se reuniu com o presidente do shopping Felipe Cogorno Alvarez, para definir os protocolos de segurança para a reabertura, que havia previsão de ser reaberto no dia 26 de setembro, o que não aconteceu. Apesar do anúncio, ainda não confirmação sobre a reabertura da fronteira.

São três lojas da marca: em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), em Salto Del Guairá, vizinha de Mudo Novo (MS), e Ciudad Del Este, separada de Foz do Iguaçu (PR) pela Ponte da Amizade.

O fechamento no começo do ano, a direção do grupo afirma que a medida foi tomada levando em conta a declaração da OMS (Organização Mundial de Saúde) de uma pandemia devido ao coronavírus. Desde então a loja está atendendo de forma on-line.

“Dependemos unicamente da abertura da fronteira, pois atualmente com o nosso e-commerce estamos realizando vendas somente para o território Paraguaio. A nossa plataforma é nova, está em funcionamento faz uns meses, mas tendo um ótimo desempenho e aceitação. Cobrimos bem a demanda no que respeita ao cliente local”, afirmou a Gerente de Marketing da loja de Pedro Juan Caballero, Larissa Insfrán no mês passado, após desmentir as informações da imprensa local que afirmava que o shopping iria fechar em definitivo a qualquer momento.