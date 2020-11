Mesmo com pandemia, setor do turismo em MS volta de forma gradativa em setembro

Bonito é uma das cidades mais turísticas de MS - (Foto: Divulgação)

Mesmo com o período de pandemia, o turismo de Mato Grosso do Sul teve um faturamento de R$ 124,4 milhões em setembro, representando 1% da participação do faturamento nacional do setor. Na região Centro-Oeste, houve o faturamento de R$ 1,1 bi, sendo 8,4% do faturamento nacional. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Em todo o País, o turismo acumula uma queda de R$ 182,86 bilhões em seu faturamento desde o início da pandemia de covid-19. O tombo na atividade do setor já resultou no fechamento de 446 mil empregos formais. A CNC o faturamento real do setor de turismo tombará 37,2% neste ano, com perspectiva de volta ao nível pré-pandemia apenas no terceiro trimestre de 2023.

"O período inicial da pandemia teve fortíssimo impacto nesse setor e somente agora, com a flexibilização da abertura do comércio, retorno gradativo das atividades e também da adequação das empresas às medidas de biossegurança é que podemos vislumbrar alguma retomada", diz a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Fecomércio (IPF-MS), Daniela Dias.

Em agosto, o faturamento do setor no País ficou R$ 29,02 bilhões abaixo da média de antes da pandemia. Em todos os meses, de março a agosto, o faturamento ficou abaixo da média anterior. As perdas acumuladas somam R$ 182,86 bilhões.

"Apesar dos números parecerem pequenos diante de outros Estados, já se pode dizer que o turismo de Mato Grosso do Sul está em processo de retomada e por aqui também se percebe algumas macrotendências: como a busca por viagens menores e mais curtas, de um turismo mais local, ou seja, que oportunize conhecer locais mais próximos a residência do turista", explica.

Em Bonito - No feriado de Nossa Senhora de Aparecida, Bonito recebeu mais de 15 mil pessoas no feriado, de acordo com a Secretaria de Turismo. A estimativa é de que o feriadão tenha moviementado mais de R$ 15 milhões nos quatro dias na cidade.

Ao portal A Crítica, o Secretário de Turismo de Bonito, Augusto Mariano, alega que a maioria dos turistas eram sul-mato-grossenses.

“Foi o melhor feriado do ano, inclusive pós pandemia, se compararmos com os outros feriados que tivemos aqui inclusive nos anos anteriores. Esse feriado só vai perder para o grande Réveillon. Tivemos ao redor mais de 15 mil pessoas na cidade, lotamos toda a rede hoteleira, casa de aluguel, flats, campos e ranchos também foram lotados. A grande maioria veio de carro, pouco público do Paraguai foi avistado devido a fronteira fechada”, afirma o secretário.