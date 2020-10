Bonito movimenta mais de R$ 15 milhões em comércio local no feriado

População não se intimidou com a pandemia - (Foto: Divulgação)

Uma das cidades turísticas mais movimentadas do Estado recebeu mais de 15 mil pessoas no feriado, de acordo com a Secretaria de Turismo de Bonito. Apesar das fotos e vídeos que viralizaram nas redes sociais mostrando aglomeração e lixos espalhados em diversos pontos do município, a estimativa é de que o feriadão tenha moviementado mais de R$ 15 milhões nos quatro dias na cidade.

Ao portal A Crítica, o Secretário de Turismo de Bonito, Augusto Mariano, alega que a maioria dos turistas eram sul-mato-grossenses.

“Foi o melhor feriado do ano, inclusive pós pandemia, se compararmos com os outros feriados que tivemos aqui inclusive nos anos anteriores. Esse feriado só vai perder para o grande Réveillon. Tivemos ao redor mais de 15 mil pessoas na cidade, lotamos toda a rede hoteleira, casa de aluguel, flats, campos e ranchos também foram lotados. A grande maioria veio de carro, pouco público do Paraguai foi avistado devido a fronteira fechada”, afirma o secretário.

Feriado movimentou população de Bonito - (Foto: Divulgação)

Apesar dos resultados positivos para a economia, houveram relatos de problemas nas necessidades básicas, como falta de água e tumultos nos arredores de pontos turísticos e restaurantes da cidade, além do descumprimento de normas estabelecidas em decreto em Bonito para garantir a biossegurança.

Mariano relata que a polícia interviu em alguns casos onde havia tumulto causando risco para as pessoas ao redor e para os munícipes. “Antes do feriado tivemos uma reunião com as nossas forças de segurança, onde foi estabelecido um planejamento estratégico para atender aos feriados, tivemos policiamento a pé em vários pontos. Os agentes de saúde estavam entregando panfletos com recomendações e orientando as pessoas a seguirem as normas decretadas. Mas infelizmente para a maioria parece não existir mais pandemia”.

Com o calor em MS, balneários receberam muitos turistas

Quanto às reclamações por falta d'água, a secretaria informou que também foi feito um planejamento antes do feriado, inclusive seis caminhões pipa foram encaminhados para diversos lugares da cidade

Ainda de acordo com o secretário, a cidade tem monitorado no pós feriado os casos de covid. “O que acontece é que dentro dos estabelecimentos comerciais, os protocolos de segurança estão sendo respeitados, reduzimos o número de pessoas que poderiam frequentar os lugares, balneários estão atendendo com 50% da capacidade, em outros locais a recomendação é de redução de 30%”, finaliza.

De acordo com a Polícia Militar de Bonito, ao todo, 62 pessoas foram multadas, dentre elas, nove foram por embriaguez ao volante e cinco por recusa ao teste do bafômetro, sendo esses 14 condutores encaminhados à delegacia. No total, foram abordados 244 veículos e 149 pessoas a pé; além de 30 pessoas serem conduzidas para a delegacia por crimes distintos.