Lojas de Campo Grande poderão funcionar das 7h às 22h nesta Black Friday

Black Friday vai movimentar o comércio local - (Foto: Rovena Rosa/ABrasil)

Como já previsto, a Black Friday neste ano em Campo Grande não será como nos anos anteriores. Conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) este ano as lojas estão autorizadas a abrirem das 7h às 22h, respeitando o toque de recolher que começa amanhã (27) na Capital, das 00h às 5h.

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, ressaltou que o período da Black Friday ocorrerá durante o toque de recolher. “Muitas pessoas estavam acostumadas a passarem a madrugada nas filas aguardando a abertura das lojas para a grande promoção – Black Friday. Com a pandemia e as medidas de biossegurança, estamos alertando os consumidores para que cheguem a partir das 6hs, pois as lojas estão autorizadas a abrirem às 7hs e devem encerrar às 22hs, dentro do toque de recolher”.

Adelaido destacou que todos podem fazer suas compras na Black Friday. “Queremos apenas chamar a atenção dos consumidores para esta situação do toque de recolher, que deverá ser cumprido e com isso, as filas na madrugada não serão possíveis”.

O presidente ponderou que o comércio da capital tem seguido as normas de biossegurança, desde o início da pandemia. “Nosso setor tem tomado os cuidados de forma a contribuir com a proteção dos colaboradores e clientes. Mas, vale lembrar que todos somos corresponsáveis e que nossas atitudes é que vão nos livrar dessa pandemia e trazer a normalidade que desejamos para nossas vidas”.

Estimativa - Previsto para acontecer na sexta-feira, a Black Friday em Campo Grande pretende movimentar o comércio local. Conforme um levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), 33,7% dos empresários pretendem participar da ação de vendas que acontece no fim do mês.

O levantamento ainda aponta que 29% declarou que talvez participe, enquanto que 37,2% afirmaram que não participarão. Cerca de 38% dos empresários alegaram que o estoque de vendas estava normal, 28% que estava alto e 34% baixo.